AUTO BILD SPORTSCARS 5/2020

iebe Leser, nein, ich will Sie nicht mit Ausgangsbeschränkungen und Corona nerven. Sie wollen sicher den schlechten News für ein paar Stunden zu entfliehen. Daher lassen Sie uns unserem liebsten Hobby frönen: den Pferdestärken, dem Fahrspaß, den Rundenzeiten. Fahren Sie auf Seite 10 mit im neuen 911 Turbo S, erleben Sie ab Seite 40 die Alpine A 110 S im Supertest und begleiten Sie uns ab Seite 104 auf einem ganz besonderen Trackday auf der Nürburgring-Nordschleife. Wenn uns diese außergewöhnliche Zeit etwas lehrt, dann: Bei aller nötigen Distanz dürfen wir nicht die Lebensfreude verlieren – und bei all dem Klopapier, das die Deutschen in den letzten Wochen gehortet haben, ist eines sicher: Die Leute brauchen was zum Lesen. Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter).Fahrbericht: Porsche 911 Turbo S • Fahrbericht: BMW X5 M / X6 M Competition • Fahrbericht: Abt RS 6-R / RS 7-R • Fahrbericht: Toyota GR Supra 2.0 • Fahrbericht: Hertz-Hendrick Camaro SS • Supertest: Alpine A 110 S • Test: Lightweight M2 Cabrio • Test: Porsche Taycan Turbo S • Vergleichstest: Klein gegen Groß – BMW Z4 M40i oder BMW M850i xDrive Cabrio? • Test: Audi RS Q3 Sportback • Test: AC Schnitzer M340i xDrive • Test: Cupra Ateca Limited Edition • Vergleichstest: Audi S8 TFSI quattro gegen BMW Alpina B7 Langversion Allrad • Gebrauchtwagen-Kaufberatung: Mercedes-AMG Zukunft: Sportliche Kleinwagen • News: Aston Martin Valhalla, Brabus E-PowerXtra, Cupra Leon, G-Power M8 Cabrio Competition, Mercedes-AMG E 53 4Matic, Peugeot 508 PSE, Skoda Octavia RS iV, Toyota GT86 Black LimitedPorträt der Porsche-Ikone Hans Mezger • Faszination: drei Fahrspaßkonzepte auf der Nürburgring-Nordschleife – Lamborghini Aventador SVJ, Tesla Model 3 Performance, Toyota GR Supra 3.0Die Zukunft auf der Sportwagen-Langstrecke: alles zur geplanten Fusion zwischen WEC und IMSA • Robert Kubica : DTM-Einsteiger mit bewegter Vorgeschichte • Simona de Silvestro: Die Schweizerin geht im ADAC GT Masters auf Titeljagd • Antti Buri: Ein neuer Topfahrer soll im Engstler-Team den Titel in der ADAC TCR Germany verteidigenNachbericht vom Gusenbauer Selbstfahr-Event auf dem Hockenheimring.