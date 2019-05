AUTO BILD SPORTSCARS 6/2019

L

iebe Leser, mit der Faszination ist das so eine Sache, gerade im Sportwagenbereich. Für die einen kann es nicht puristisch genug sein – da kommt schon der Trend zum Turbo einem Verrat an den heiligen Glaubenswerten gleich –, für andere gibt es nichts Faszinierenderes, als mit dem Tesla an der Ampel einen Porsche stehen zu lassen. Die Elektromobilität wabert wie ein Damoklesschwert über der Branche, und jetzt, da die Hersteller so langsam auf den Zug aufspringen, scheinen viele Kunden nicht recht zu wissen, wie sie damit umgehen sollen. Porsche Taycan, Audi e-tron GTR – strahlen E-Sportwagen die gleiche Faszination aus wie ein brüllender Zehnzylinder? Schreiben Sie mir Ihre Meinung an: alexander.bernt@autobild.de. Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter).