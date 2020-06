AUTO BILD SPORTSCARS 7/2020

L

iebe Leser, wir Freunde der Querdynamik haben's gut. Schließlich fahren wir mit einer ganz anderen Herangehensweise Auto als jene, die ein Fahrzeug nur als schnödes Transportmittel sehen. Wir sehnen die nächste Kurve herbei, lauschen den Klängen des Motors ... Autofahren ist gerade jetzt für mich ein mentaler Ausgleich zur Tristesse der letzten Wochen geworden. Auf der faden Langstrecke kam mir jüngst eine andere akustische Ablenkung zu Hilfe: die Musik. Mich entführte zuletzt Avantasias opereskes 11-Minuten-Epos "The Scarecrow" in eine Welt ohne Corona. Was sind Ihre musikalischen Begleiter im Auto – oder lauschen Sie gar am liebsten nur den Klängen aus dem Motorraum? Schreiben Sie mir an: alexander.bernt@autobild.de Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter).Fahrbericht: BMW 4er Coupé Prototyp • Fahrbericht: Audi RS 5 Coupé; Interview mit Oliver Hoffmann, Geschäftsführer Audi Sport • Vergleichstest: BMW M2 CS, Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+, Porsche 718 Cayman GTS 4.0 • Supertest: Porsche 911 Turbo S • Aston Martin DBS Superleggera • Vergleichstest: BMW M235i GranCoupé, Hyundai i30 Fastback N Performance • Faszination Handschalter: Abarth 595 Competizione, Aston Martin Vantage AMR, Ford Fiesta ST, Mazda MX-5 2.0, Porsche 718 Cayman GT4, Ruf CTR Anniversary • Test: Heico V60 T6 • Groß gegen klein: Audi RS 4 Avant, Audi RS 6 Avant • Klassiker-Vergleich: Alfa Romeo Montreal , BMW 3.0 CSi, Dino 246 GT , Porsche 911 Carrera 2.7 • Fahrvergleich: Aston Martin DB11, Jaguar F-Type R, McLaren GT Gebrauchtwagen : Peugeot 208 GTiZukunft: BMW M2, M3 und M4 • News: Mercedes-AMG E 53 4 Matic+ Coupé, Lamborghini Huracán Evo RWD Spyder, Porsche 911 Targa 4(S), BMW Alpina D3 S, Lexus LC 500 Cabrio, Alfa Romeo Giulia/Stelvio QuadrifoglioDie Zukunft der DTM • Formel Extreme E, Hyundai kommt in die ETCRMit Mattel zum Hot-Wheels-Modell vom eigenen Auto • Selbstfahr-Event Bilster Berg mit Werner Gusenbauer.