Ich habe keine Ahnung, wie viele von Ihnen regelmäßig dieses Editorial lesen. Über jeden Einzelnen freue ich mich übrigens. Aber langjährige AUTO BILD SPORTSCARS-Leser werden wissen, dass ich Gewöhnlichem nicht viel abgewinnen kann. Das ist bei Autos über Musik bis hin zu Editorials so. Ich berichte lieber unkonventionell von dem, was ich hinter dem Steuer so erlebe oder was mich gerade automobil beschäftigt – gern auch mal aus fernen Ländern. Das war die letzten zwei Jahre kaum möglich, aber jetzt war ich mal wieder im Urlaub. Zwei Wochen Schottland, 2500 Kilometer im Linksverkehr. Nein, leider nicht auf der Traum-Tour von Seite 86. Dass Kollege Fortune mit den beiden Aston Martin ebenfalls durch Schottland pflügte, war reiner Zufall. Das Fahren auf der "falschen" Seite hat man schnell raus, doch wirklich bemerkenswert fand ich die Faszination der Briten für Sportliches – und zwar in jedweder Karosserieform.

Hinweis AUTO BILD SPORTSCARS im Abo: Kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil

Auffällig ist die große Szene an japanischen 90er-Jahre-Coupés, auch WRX STI nahezu jeder Generation begegnen einem regelmäßig – klar, wegen der Rechtslenkerei. Den Vogel schießen jedoch getunte Kleinbusse ab: Man sieht kaum einen VW Multivan oder Ford Transit , der nicht Sportschürzen oder Rallyestreifen trägt. Selbst ein tiefergelegter Renault Trafic mit Sportkleid, großen Felgen und schwarz-gelber R.S.-Lackierung ist mir über den Weg gelaufen. Ich bin gespannt, ob es dieser Trend auch zu uns schafft.

Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter)

Diese Themen finden Sie im neuen Heft:

NEUHEITEN BMW M4 CSL: Leichtbau, mehr PS, viel Carbon, alle Fakten • Mercedes-AMG One: Endlich ist der F1-Straßenrenner fertig • Porsche 911 SportClassic: Alle Details zum 550 PS starken Handschalter • AudiRS 4 Avant und RS5: Mit Competition-Paketen • Mercedes-AMG C 43: Vierzylinder und schnell? Alle Infos Nachrichten Vision AMG • BMW XM • TEST UND TECHNIK Fahrbericht: BMW M135i xDrive • Fahrbericht: Ruf Turbo Florio – der Exot unter den Targas • Supertest: Alpine A110 S – mehr Speed auf und neben der Rennstrecke • Driftvergleich 2022: mit AMG E 63 S T, BMW M4, Ford Mustang Mach 1, Jaguar F-Type P450, Toyota GR Yaris, Porsche Taycan, VW Golf R • Reifentest: Vier Semislicks in

235/35 R 19 am Golf GTI Clubsport • Groß gegen klein: Skoda Octavia RS gegen Superb 4x4 Sportline • Faszination: Mit Aston Martin DBX und V12 Speedster durch Schottland • Faszination: 33 Jahre Mazda MX-5, Zeitreise und Ausfahrt MOTORSPORT 24h von Le Mans: Vorschau • Luca Engstler: Aufstieg in die GT Masters REPORTAGEN Exklusive Einblicke in die Böllinger Höfe, die Audi R8- Fertigung



AUTO BILD SPORTSCARS 7/2022 – ab sofort im Handel!