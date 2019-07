AUTO BILD SPORTSCARS 8/2019

L

iebe Leser, hier im Mittelfränkischen, wo die SPORTSCARS-Redaktion ihren Sitz hat, ist aktuell die Hölle los: Der Triathlon-Langdistanzklassiker Challenge Roth steht an – seit Wochen bevölkern Rennradler die Idylle und bereiten sich auf ihren großen Wettkampftag vor. Eine ungewohnte Herausforderung für Autofahrer, die oft nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. In meiner Brust schlagen zwei Herzen: Ich liebe das sportliche Autofahren und bin passionierter Tourenradler – weiß also, dass es kaum etwas Erschreckenderes gibt als ein Auto, das mit 70 km/h Überschuss in 30 Zentimetern Abstand an einem vorbeibrettert. Jüngst sah ich einen Radreisenden mit einem Schild: " One point five keeps us alive" am Bike. Also: 1,5 Meter Abstand beim Überholen bitte. Wie denken die SPORTSCARS-Leser über Radler? Ich bin gespannt auf Ihre Mails unter dem Betreff "Lesermeinung" an alexander.bernt@autobild.de.Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter).