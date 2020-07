AUTO BILD SPORTSCARS 8/2020

L

iebe Leser, "Stillstand ist Rückschritt", sagt ein bekanntes Sprichwort in der Wirtschaft. Und auch bei uns wandelt sich gerade vieles. Ihnen ist es, wie ich Ihren zahlreichen Zuschriften entnehmen kann, nicht entgangen, dass wir in den letzten Ausgaben mehr als sonst die Kollegen unserer Mutterzeitschrift AUTO BILD inhaltlich eingebunden haben – und dies werden wir künftig noch intensivieren. Das hat einen einfachen Grund: Nach fast 15 Jahren zieht AUTO BILD SPORTSCARS aus dem malerischen Mittelfranken nach Hamburg in einen gemeinsamen Newsroom mit AUTO BILD. Mit neuen Kollegen, aber auch Gesichtern, die Sie schon seit Jahren kennen. Bleiben Sie Ihrer SPORTSCARS auch in Zukunft gewogen, denn Bewährtes bleibt, wie es ist, alles andere wird nach allen Regeln der Kunst getunt. Seien Sie gespannt auf die nächste Ausgabe. Es verabschiedet sich Ihre Redaktionsmannschaft aus Schwabach und sagt: 1000 Dank für viele tolle Jahre. Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter).Tracktest: BMW M3 / M4 • Fahrbericht: Ferrari SF90 Stradale • Fahrvergleich: Ferrari F8 Spider, Lamborghini Huracán Evo Spyder, McLaren 720S Spider, Porsche 911 Turbo S Cabrio • Supertest: Mini John Cooper Works GP • Vergleichstest: Ford Focus ST Turnier, Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake , Mini Clubman JCW • Test: AC Schnitzer ACS4 4.0i • Groß gegen klein: Mercedes-AMG CLA 45 S, Shooting Brake, GT 63 S 4Matic+ • Vergleichstest: BMW M850i Gran Coupé - Porsche Panamera Turbo • Dauertestabschluss: Honda Civic Type R GT • Vergleichstest: BMW Z4 sDrive20i - Mazda MX-5 Skyactiv-G 2.0 • Vergleichstest: Audi RS Q8 - BMW X6M Competition • Faszination Auslaufmodelle: Audi RS 3 Limousine , BMW M4 Competition, Chevrolet Corvette C7 Grand Sport Final Edition, Nissan 370Z Nismo, Porsche 991 Speedster, Subaru BRZ Gebrauchtwagen : BMW i8News: BMW M5/Competition, McLaren 720S Le Mans , Porsche Cayenne GTS, Abt A6 Allroad, Aston Martin AMB 001, Mercedes-AMG GT 4-Türer 63 S 4Matic+ • News: Novitec F8 Tributo, VW Arteon R/Shooting Brake, Donkervoort D8 GTO-JD70, Lotus Exige Sport 410 "20th Anniversary"Luca Engstlers Debüt in der WTCR • Frauen-Power: Diese Fahrerinnen starten in Le Mans • René Rast im Interview • Tracktest: BMW M2 CS Racing.