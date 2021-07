Ja, mit den bunten Farben sind wir ein bisschen spät dran. "Pride Month" war im Juni. Aber während ich diese Zeilen tippe, ist es noch Juni. Wie komme ich dazu, in einem Sportwagenmagazin über dieses Thema zu schreiben? Ganz einfach: Im letzten Heft hatte ich über Koexistenz geschrieben – zwar die zwischen Elektro und Verbrenner, aber egal. Das Thema Gleichberechtigung ist aktueller denn je, und wir sind immer noch nicht da angekommen, wo wir längst sein sollten. Das hat sich vor allem während der Fußball-EM an Neuers Regenbogen-Binde oder der bunten Allianz-Arena gezeigt.



Auch auf der Rennstrecke ist das Thema Diversity – also Vielfalt und Inklusion – angekommen: Aston Martin ist eine Partnerschaft mit der Initiative "Racing Pride" eingegangen, die sich für Schwule und Lesben im Motorsport einsetzt. Beim Großen Preis von Frankreich fuhr Vettel mit deren Logo auf der Karosserie. „Ich möchte dazu beitragen, die positive Botschaft der Inklusion und Akzeptanz zu unterstreichen“, so der deutsche Formel-1-Pilot. Und auch abseits des Asphalts tut sich was: Meine zweite Leidenschaft neben dem Motorsport ist American Football, hier hat mit Carl Nassib erstmals ein aktiver Spieler verkündet, dass er schwul sei; 24 Stunden später war sein Trikot das meistverkaufte der ganzen Liga. An Unterstützung mangelt es also nicht, und ich hoffe, dass durch diese Initialzündung(en) viele Menschen künftig selbstverständlicher mit dem Thema umgehen – auch oder gerade in "Männerdomänen" wie Fußball oder dem schnellen Autofahren.

Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter)

Diese Themen finden Sie im neuen Heft:

NEUHEITEN Bugatti Chiron Super Sport mit 1600 PS • Ferrari 296 GTB: V6 als Plug-in-Hybrid • Porsche 911 GT3 Touring: Ohne Flügel, aber mit allen technischen Finessen • VW Polo GTI nun mit 207 PS NACHRICHTEN BMW M240i xDrive, Alpina XD3/XD4 • Hyundai Elantra N, Mercedes-AMG GT 4-Türer, Porsche 911 Carrera GTS TEST UND TECHNIK Fahrbericht: Im Alpina B8 Gran Coupé über den Salzburgring • Fahrbericht: Aston Martin Vantage F1 • Mitfahrt: Neuer Audi RS 3 Sportback • Fahrbericht: 659 PS aus zwölf Zylindern - Bentley Continental GT Speed • Fahrbericht: Neues Mustang-Sondermodell - Mach 1 im Praxistest • Fahrbericht: Abt tunt jetzt Cupra – Ateca und Formentor im ersten Check • Supertest: Porsche 911 GT3 • Einzeltest: Maserati Ghibli Trofeo – Business-Limo mit 580-PS-Ferrari-V8 • Einzeltest: Alpina D5 S Touring – der perfekte Langstreckengleiter? • Vergleichstest: Drei getunte GR Yaris von Gassner, Giacuzzo und HJS • Einzeltest: Audi RS e-tron GT – auf der Rennstrecke im Elektro-Topmodell • Vergleichstest: Drei Power-SUV von Aston Martin, BMW und Lamborghini • Einzeltest: BMW Z4 M40i von Lightweight • Klein gegen Groß: Wir vergleichen Audi S3 Sportback und S5 TDI Sportback • Gebrauchtwagen: Ford Mustang Convertible mit EcoBoost-Vierzylinder • Faszination: Erste Sonntagsausfahrt in vier Traumcabrios MOTORSPORT Nachbericht zu den 24h am Nürburgring • WTCR-Lauf in Deutschland • SPORTSCARS mittendrin: 24-StundenRennen auf dem Hyundai i20 N RUBRIKEN Editorial • Leserbriefe • Impressum • Vorschau.

AUTO BILD SPORTSCARS 8/2021 – ab sofort im Handel!