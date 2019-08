AUTO BILD SPORTSCARS 9/2019

L

iebe Leser, seit Kurzem habe ich einen neuen Arbeitsweg. Nicht mehr aus der Großstadt über die Autobahn , sondern vom Dorf über schöne, geschwungene Landstraßen. Eigentlich ein Traum für Sportfahrer – wenn da nicht die anderen Autofahrer wären, die ja gefühlt immer so fahren, wie man es selbst gerade nicht brauchen kann: Kurvenschneider, wenn man gerade zum Überholen ansetzen will, Schnarchzapfen an der Ampel, Lkw , die mitten auf der Straße mit Warnblinker stehen bleiben, weil sich der Fahrer beim Bäcker noch eine Brotzeit holt. Was sind Ihre Top-Aufreger im Straßenverkehr ? Schreiben Sie mir unter dem Betreff "Lesermeinung" an alexander.bernt@autobild.de. Bei mir ist es übrigens der "Ständig-70-km/h-Fahrer" – egal ob inner- oder außerorts. Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Alexander Bernt (Redaktionsleiter).