Ein leuchtendes Lämpchen im Cockpit ist kein gutes Zeichen. Da stellt sich die Frage: Wie schlimm ist es? Und vor allem: Wie teuer wird es? Beim VW Polo von Matthias Luba ging die gelbe ABS-Warnung an. Seine Vermutung: Der Sensor ist kaputt. Das wäre nicht so schlimm. Oder ist das ABS-Steuergerät hin? Dann könnte es richtig teuer werden.

Euromaster und AUTO BILD helfen in der Not



Für den gelernten Metallbauer ein Problem. Nach einem Bandscheibenvorfall landete er zweimal auf dem OP-Tisch, und zweimal ging etwas schief. Der Mannheimer lebt seitdem mit starken Schmerzen und ist erwerbsunfähig. Für den geübten Schrauber eine große Belastung. 1997 hat er seinen geliebten Polo fabrikneu gekauft und nach seinen Vorstellungen umgebaut. Heute geht nichts mehr. Seine Krankheit lässt aufwendige Arbeiten am Auto nicht mehr zu. Und für einen Werkstattbesuch ist kein Geld da. In seiner Verzweiflung schreibt er an AUTO BILD. Und Euromaster übernimmt gern, hat die Ursache für die leuchtende Warnlampe schnell gefunden.