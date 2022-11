Eben noch pflückte sie Äpfel, jetzt fällt Rentnerin Gerlind Haferland aus allen Wolken: Ihr elf Jahre alter Toyota Verso ist mit Pauken und Trompeten durch die Hauptuntersuchung gefallen. Sie liebt ihren Verso und hat seit sieben Jahren eigentlich kaum Ärger mit dem Wagen. Doch nun muss sie für die Reparatur deutlich über 2000 Euro aufbringen. Viel zu viel Geld für die rüstige Seniorin. Dabei bessert sie ihre Rente schon mit der Arbeit in einer Sicherheitsfirma auf – in mühevoller Tag- und Nachtschicht. Und hilft nebenbei auch noch bei der Obsternte, um daraus ihre berühmte Marmelade kochen zu können. Für alle diese Aufgaben und für weitere ihres täglichen Lebens ist Gerlind Haferland auf ihren Toyota Verso angewiesen. Wie so viele Senioren.