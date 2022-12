Wenn Sabine Ziegeler am Ende des Jahres zurückblickt auf dieses schwierige 2022, dann voller Sorgen – aber auch mit einem Hoffnungsschimmer. Seit März ist ihr Ehemann Thorsten krankgeschrieben. Nach einer Knie-Operation verläuft die Genesung nicht wie erhofft. Der Lagerarbeiter bekommt lediglich sein Krankengeld, "und das reicht hinten und vorn nicht", sagt das Ehepaar.

beschwerlich, also nimmt die 52-Jährige den 13 Jahre alten VW Touran 1.6 TDI, 340.000 Kilometer gelaufen, und fährt ihren Thorsten. Mehrmals pro Woche. Bis die Kupplung des alten VW, den sich das Paar vor zwei Jahren zugelegt hat, schlappmacht. Ausrücklager, Zweimassenschwungrad – alles in allem würde die umfangreiche Reparatur um die 1000 Euro kosten, wie Frau Ziegeler sagt. Geld, das die beiden nicht haben.

Ein Fall für Euromaster und AUTO BILD! Gemeinsam nehmen wir uns der Sache an – und helfen der Familie aus ihrer Notlage. Im Euromaster Center Oranienburg spielen Centerleiter Maurice Gruber und sein Werkstattleiter Sven Schweikert quasi Nikolaus und Weihnachtsmann: eine schöne Bescherung. Und was wünscht sich Sabine Ziegeler sonst noch zu Weihnachten? "Gesundheit. Dass der Touran jetzt noch etwas hält. Und dass mein Mann damit bald wieder selbst zu seiner Arbeit fahren kann."

Wenn die Kupplung schlappmacht

Ein Grund für den Ausfall der Kupplung kann Verschleiß durch Bedienfehler sein, zum Beispiel das Fahren mit schleifender Kupp­lung. Anzeichen für einen Defekt: rutschende Kupplung. Der Motor dreht dann hoch, der Wagen nimmt aber keine Fahrt auf. Die Gänge lassen sich nicht ein­ legen, es gibt ein heulendes Ge­räusch. Der Austausch kostet 400 bis 1500 Euro. Tipp: Nie im zweiten Gang anfahren, Fuß beim Fahren von der Kupplung nehmen, beim Anfahren am Hang mit der Handbremse arbei­ten, nicht mit der Kupplung.

