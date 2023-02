Ein kurzer Blick in die Kamera, und das Auto wird freigegeben: Was viele Menschen bereits durch die Gesichtserkennung bei ihrem Smartphone kennen, soll es nun auch bald im Auto geben. Denn Continental hat mit dem Kooperationspartner trinamiX das sogenannte "Driver Identification Display" mit integrierter Kameralösung zur biometrischen Fahrererkennung entwickelt.

Dabei erkennt die von trinamiX entwickelte Technologie menschliche Haut und soll so Täuschungen durch beispielsweise Fotografien oder realistische dreidimensionale Masken des rechtmäßigen Fahrers verhindern.

Diverse weitere Möglichkeiten

Möglich sollen mit der Gesichtserkennung auch digitale Bezahlvorgänge über das Auto-Display beim Tanken, Parken oder von Mautgebühren sowie bei der Autovermietung sein, erklärt Continental. Oder aber auch Zahlungen in App-Stores oder der Zugang zu digitalen Diensten.

Die Kamera des Driver Identification Displays ist so nahtlos in das Display integriert, dass sie für den Fahrer unsichtbar ist.

Auch das Thema Sicherheit wird mit der Gesichtserkennung adressiert. Denn mit der Kamera wird die Aufmerksamkeit des Fahrers beobachtet, um zum Beispiel vor einer Übermüdung am Steuer zu warnen. Dabei ist die Kamera nahtlos in das Display integriert, so dass sie für den Fahrer unsichtbar ist.