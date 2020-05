Auto-Gipfel im Kanzleramt: Diskussion um KaufprÃ¤mie

Auto-Gipfel im Kanzleramt, es ging um Kaufanreize für die Schlüsselindustrie. Was kam raus? Entscheidung verschoben! Autokäufer dürften daraus einen bestimmten Schluss ziehen.

S o lala, heißt es, war die Stimmung beim Telefon-Auto-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag. Vor allem danach. Angesichts der Verkaufseinbrüche (in Frankreich im April minus 88 Prozent, die deutschen Zulassungszahlen sind noch nicht raus) läuft den Herstellern die Zeit davon.

Aus dem Kanzleramt hieß es nach der Runde, eine Arbeitsgruppe solle sich "über konjunkturbelebende Maßnahmen auszutauschen, die einen Modernisierungsbeitrag in Richtung innovativer Fahrzeugtechnologien darstellen". Im Klartext heißt das, so erfuhr BILD: Die Kanzlerin erkennt an, dass es einen Konsumanreiz geben müsse. Vor allem die Zulieferer hätten klar gemacht, dass Millionen Arbeitsplätze gefährdet seien. Die SPD-Minister wollen aber noch drüber streiten.

Warten auf das Konjunktur-Paket

Das Ganze soll in einem größeren Konjunktur-Anschub-Maßnahmenpaket landen, das für Juli geplant ist. Folge: Wer jetzt kaufen will, wartet, ob ‘ne Prämie kommt.