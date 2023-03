Dank eines neuartigen "Handy-Blitzers" sind im vergangenen Jahr einige Verkehrssünder in Rheinland-Pfalz bestraft worden. Sie wurden im Rahmen eines Pilotprojekts mit dem Handy am Steuer erwischt. Drei der Autofahrer hatten gegen den Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt. Doch die bleiben vorerst gültig, entschied das Amtsgericht Trier.

Das Gericht bestätigte, dass es keine Rechtsgrundlage für den Einsatz des neuen Geräts gegeben habe. Die Beweise für unerlaubte Handy-Nutzung am Steuer dürften trotzdem verwertet werden. Das Interesse der Allgemeinheit an der Verfolgung und der Sicherheit des Straßenverkehrs wiege schwerer als das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Geblitzten, so Richter David Geisen-Krischel.