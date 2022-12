Denn zum einen kann man sich so dick eingepackt nur eingeschränkt bewegen. Auch der Gurt sitzt an der falschen Stelle des Körpers, denn er hat durch die dicke und weiche Kleidung zu viel Spielraum und liegt dann über dem unteren Bauchraum. Ideal wäre aber eine Lage eng an den Hüftknochen bei Erwachsenen bzw. an den Oberschenkeln bei Kindern, erklärt der ADAC.