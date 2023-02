Ob Fasching, Karneval oder Fastnacht: An den dollen Tagen sind die Kostüme die visuellen Highlights und sorgen für Lacher, Lob oder – je nach Ausgefallenheit – auch für ungläubiges Kopfschütteln.

Bußgeld wird fällig

Günstig ist das nicht, 60 Euro werden bei einem Verstoß fällig. Es gibt aber durchaus Ausnahmen: Eine Gesichtsbemalung oder eine Clownsnase sind zum Beispiel in Ordnung.

Am besten ist es immer noch, gar keinen Alkohol zu trinken.

Wo hingegen keine Ausnahmen gemacht werden: beim Thema Alkohol. In Deutschland gilt die 0,5-Promille-Grenze. Wer am Steuer mit 0,5 bis 1,09 Promille Alkohol im Blut erwischt wird, muss ohne weitere Auffälligkeiten mindestens 500 Euro Bußgeld zahlen. Dazu kommen zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot hinnehmen.