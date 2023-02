Die Gründe dürften vielfältig sein, warum Autofahrer an der Ampel nicht auskuppeln. Faulheit. Gedankenlosigkeit. Vielleicht auch einfach Unwissenheit. Doch gut ist es nicht, denn wenn der Fuß auf dem Kupplungspedal bleibt und der Gang eingelegt ist, kann das teure Folgen haben.

"Tritt der Fahrer die Kupplung, wird der Kraftfluss zwischen Motor und Getriebe unterbrochen", erläutert Karsten Graef von TÜV SÜD in München den technischen Hintergrund. "Dann lastet die ganze Kraft der Kupplungsfeder auf dem Ausrücklager."

Unnötige Belastung der Technik



Für den kurzen Moment der Gangwahl sei das kein Problem. Doch eine dauerhafte, womöglich minutenlange Belastung während einer Rotphase an der Ampel sorgt für unnötige Abnutzung.

"Ist ein Ausrücklager defekt, werden während des Kuppelvorgangs die Kupplungsscheiben nicht mehr ordentlich getrennt. Als Folge schleifen die Scheiben aufeinander", so Graef. An den Kupplungsscheiben entsteht so ein hoher Abrieb, und nach kurzer Zeit muss die komplette Kupplung ausgewechselt werden. Denn sobald das Ausrücklager seinen Geist aufgibt, lässt sich die Kupplung nicht mehr betätigen und folglich kein Gang mehr einlegen.