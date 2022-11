Angebote zur Langzeitmiete richten sich vor allem an Firmenkunden – sie sind auf deren besonderen Bedarf zugeschnitten, zum Beispiel in Bezug auf die Verfügbarkeit der Autos. Zudem profitieren Firmen bei der Langzeitmiete in der Regel von besonderen Firmenkundenrabatten. Für Privatpersonen ist dagegen ein Auto-Abo meist der bessere Weg.