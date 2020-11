Interesse wächst: Auto-Langzeitmieten werden immer beliebter

I

mmer mehr Menschen in Deutschland entscheiden sich aktuell für eine Auto-Langzeitmiete anstatt für den Autokauf. Dies hängt offenbar auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Auf dem deutschen Automarkt sind die Folgen des Coronavirus deutlich spürbar. Da sich viele Kunden aufgrund der Pandemie Sorgen um ihre finanzielle Zukunft machen, werden auch immer weniger große Anschaffungen getätigt. Anstatt sich in den aktuell so schwierigen Zeiten also ein neues Auto zu kaufen, nutzen aktuell deutlich mehr Kunden als noch in den letzten Jahren das Modell der Langzeitmiete.