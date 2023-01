Das Auto hilft

Am Zapfsäulen-Symbol in der Tankanzeige gibt es einen Pfeil, der zeigt, auf welcher Seite die Klappe sitzt und ob man nun rechts oder links von der Zapfsäule halten muss. Ein kurzer Blick auf die Tankanzeige reicht also in der Regel, um richtig an die Zapfsäule heranzufahren.