Denn es kann auch vorkommen, dass am Taxi-Schild eingelassene rote LED leuchten oder aber gleich das ganze Schild blinkt. Das ist ein sogenannter stiller Alarm. Soll heißen: Der Fahrer hat Probleme, er befindet sich in einer Notlage und hat den Alarm deshalb im Auto ausgelöst.

Es kann auch das ganze Schild blinken

Das komplett blinkende Schild gibt es bei älteren Modellen, die roten LED bei neueren, weil diese für einen möglichen Angreifer im Innern des Taxis nicht so gut zu erkennen sind, wie zum Beispiel bei einer Spiegelung in Scheiben anderer Autos. So soll eine mögliche Eskalation zumindest nicht noch forciert werden.