Die Verkehrsplaner gaben grünes Licht, nachdem vor allem 2016 und 2017 die Entwicklung mit 10 bzw. 14 Unfällen an der abschüssigen Strecke mit einer scharfen Linkskurve äußerst bedenklich war. Täglich fahren rund 40.000 Pkw und 9000 Lkw auf der A9. Auch für die Einsatzkräfte war die Arbeit nicht ungefährlich.

Die Zahl der Unfälle ging zurück

Das Tempolimit auf den 600 Metern zeigte Wirkung, die Zahl der Unfälle ging tatsächlich zurück – von 14 auf zwei, fünf, zwei und drei in den Jahren 2018 bis 2021.

Bilder wie diese will niemand sehen. Deshalb fordert die Feuerwehr Schleiz auf der kurvenreichen Strecke zwischen Bad Lobenstein und Dittersdorf weitere Tempolimits.

Eine positive Entwicklung. Aber: "In den vergangenen fünf Jahren gab es zwei Corona-Jahre mit weniger Verkehr", sagt Pressesprecher Oliver Hanf von der Autobahnpolizei in Hermsdorf dem MDR. Rund 10.000 Pkw weniger waren täglich unterwegs. "Außerdem spielen natürlich auch die Straßenverhältnisse immer eine Rolle", so Hanf. Denn die meisten Unfälle passierten bei widrigen Wetterbedingungen.