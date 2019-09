L

iebe Leser, die Sommerferien sind gelaufen, doch die nächste Reisewelle kommt bestimmt. Uns begleiten auf dem Weg in den wohlverdienten Urlaub immer mehr Baustellen , immer mehr Lkw und immer mehr unüberlegte Aktionen anderer Verkehrsteilnehmer. Ein entspanntes Starten in die schönste Zeit des Jahres ist so oft kaum denkbar. Aber wie bekommen wir das in den Griff? Irgendwie hat doch jeder durch den hektischen Alltag seinen Anteil daran. Schaffen wir es zukünftig nicht, etwas umsichtiger auf unseren Straßen zu agieren und rangieren, werden die Unfallzahlen wieder steigen. Was ist Ihnen während der vielen Kilometer auf dem Weg in den Urlaub widerfahren? Schreiben Sie mir gern unter: alexander.kuhlig@autobild.de.