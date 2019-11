L iebe Leser, wenn man sich heute bei Unfällen auf unseren Straßen umschaut, könnte man sich fragen, wieso der Privatsender RTL die von 1992 bis 2006 laufende TV-Serie "Notruf" mit Hans Meiser eingestellt hat. Am mangelnden Zuschauerinteresse kann es kaum gelegen haben, wie sich aktuell in Zeiten von iebe Leser, wenn man sich heute bei Unfällen auf unseren Straßen umschaut, könnte man sich fragen, wieso der Privatsender RTL die von 1992 bis 2006 laufende TV-Serie "Notruf" mit Hans Meiser eingestellt hat. Am mangelnden Zuschauerinteresse kann es kaum gelegen haben, wie sich aktuell in Zeiten von Smartphone & Co. zeigt. Gaffen hat leider eine ganz neue Dimension erreicht, sodass sich Opfer und Helfer vielfach Provokationen beziehungsweise Behinderungen ausgesetzt fühlen. Da lobe ich mir jüngst die Aktion "Gaffen geht gar nicht" des Radiosenders Bayern 3, um die Aufmerksamkeit auf die Problematik zu lenken. Schreiben Sie mir diesmal am besten zu dieser Thematik gar nicht, denn ich denke, es gibt hier keine Diskussionsgrundlage. Fahren Sie einfach nach einem Stau fix an der Unfallstelle vorbei und lassen Ihr Smartphone stecken.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen Ihre AUTO TEST-Redaktion und Ihr Alexander Kuhlig, Redaktionsleiter

Top-Thema Megatest: 10 beliebte Mittelklasse-Kombis, die ihre Allrounder-Qualitäten beweisen müssen • Neuheiten Zukunft: Wir zeigen Ihnen, was Opel unter französischer Leitung mit dem Mokka X, Insignia und Astra plant • Tests Kaufberatung T-Roc: Wir durchleuchten den hippen Ausreißer in der VW-Familie • Vorstellung: Der neue Golf VIII im Detail • Kaufberatung: Die Ansprüche an den neuen 1er von BMW sind hoch. Zeit für einen ersten Check • Fahrbericht: Wir haben das Facelift des Opel Astra zu einer ersten Ausfahrt gebeten • Kaufberatung: Hyundais Top-Modell, der Santa Fe, stellt sich der großen Kaufberatung • Fahrbericht: Mit Skodas kleinstem SUV erstmals auf Achse • Ratgeber Mobilität der Zukunft: Erster Fahrbericht vom neuen Honda e • Test: Winterreifen im Format 225/45 R 17 • Autokatalog: Daten und Preise von Alfa Romeo bis Volkswagen • Aktuell: Zulassungszahlen im September 2019 • Gebrauchtwagencheck: Ford S-Max • Faszination Klassiker: 50 Jahre Porsche 914 • Klassiker: Nachberichterstattung zur Hamburg-Berlin-Klassik 2019 • Faszination: Porsche 911 (991) Speedster .

