L iebe Leser, erinnern Sie sich noch an "die Mutter aller Verkehrserziehnungssendungen" Der 7. Sinn, die allwöchentlich im Programm der ARD ausgestrahlt wurde? 14 Jahre ist es jetzt schon her, dass die letzte Ausgabe im Dezember 2005 gesendet wurde. Die markante Stimme von Egon Hoegen, rauscht noch heute durch mein Ohr. Obwohl viele Filme in den 1970er-Jahren entstanden und heute antiquiert wirken, sind ihre Inhalte aktueller als je zuvor. Unsere Straßen werden immer voller, die Ausstattung unserer Autos bieten immer mehr Potential zur Ablenkung und sowieso ist alles viel schnelllebiger geworden. Nehmen Sie sich ruhig einmal die Zeit und stöbern in einem der einschlägigen Internetportale (z.B. youtube) und schauen Sie sich den einen oder anderen 7. Sinn an. Das bietet im Kreise von Freunden und Familie neben guter Unterhaltung auch reichlich Lehrreiches.

Top-Thema Kompaktklasse Megatest: 10 beliebte Kompaktwagen • Fahrbericht: Unterwegs im neuen VW Golf • Kaufberatung: Honda Civic – das Space Shuttle der Kompaktklasse • Neuheiten Zukunft: Kompakt-SUVs von Audi, Mercedes und VW • Tests Kaufberatung: Wir testen den neuen BMW 3er als Limousine und Touring inklusive Hybrid • Mobilität der Zukunft: Erste Fahrt im Spar-Elektroauto e.Go Life • Kaufberatung: Mercedes V-Klasse • Vergleichstest: Wer baut das beste Kompakt-SUV? Honda HR-V gegen Opel Grandland X und Skoda Karoq • Fahrbericht: Peugeot 208 • Ratgeber Aktuell: Zulassungszahlen im Oktober 2019 • Autokatalog: Daten und Preise von Alfa Romeo bis Volkswagen • Test: Ganzjahresreifen im Format 225/45 R 17 • Gebrauchtwagencheck: VW Scirocco • Faszination Klassiker: 40 Jahre Mercedes G • Klassiker: Sechs Geländeklassiker im Vergleich • Faszination: Eine sonnige Runde um Maranello mit dem 720 PS starken Ferrari F8 Tributo .

