iebe Leser, alles wird teurer? Das stimmt sicher nicht immer, im Fall von Neuwagen aber ganz bestimmt: Mit durchschnittlich 37.710 Euro geben wir Deutschen mittlerweile so viel wie nie für unsere neuen Autos aus. Warum das so ist, erklären wir Ihnen ausführlich auf Seite 18. So viel sei aber schon verraten: Wir kaufen immer "bessere, schönere und umweltfreundlichere" Autos. Letzteres zielt natürlich vor allem auf die inzwischen zahlreichen Elektroautos und Hybride ab, die jetzt auch in der Zulassungsstatistik sichtbar sind. Und bei uns im Heft: Wir haben nicht nur drei beliebte Elektro-SUV zum Vergleich gebeten, sondern uns auch den knuffigen City-Stromer Honda e näher angeschaut. Dass schöne Autos häufig leider auch teuer sind, beweisen in diesem Heft Corvette C8 und Porsche 911. Auch wenn der Ami-Sportler im Vergleich fast als Schnapper durchgeht, kosten beide Kandidaten zusammen knapp 220.000 Euro. Und was hat es mit dem "besser" auf sich? Das kennen Sie sicher von sich selbst: War man früher mit einem CD-Radio und Xenonlicht schon vollends zufrieden, verführen uns die Autobauer heute mit einer Fülle an Ausstattungsschmankerln zum Geldausgeben: High-End-Infotainment-Systeme, Matrix-LED-Licht, Komfort-Extras wie Massagesitze oder Raumbeduftung und nicht zuletzt die Sicherheitsausstattung mit Assistenten und Warnern kosten Geld. Das Gute: Während viele Extras früher der Oberklasse vorbehalten waren, gibt es sie mittlerweile auch in günstigeren Autos. Das zeigt auch unser Kompakt-Vergleich. Die vier Kandidaten spielen zweifelsohne in der Premium-Liga. Und waren früher tatsächlich deutlich billiger als heute.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre AUTO TEST-Redaktion und Ihr Stefan Voswinkel, AUTO TEST-Chefredaktion

Erste Fahrt im VW Tiguan PHEV: Der Plug-in-Tiguan geht mit 50 Kilometer E-Reichweite ins Rennen. Ist er besser als der Diesel? • Autopreise steigen: Wir geben so viel Geld wie noch nie fürs Auto aus • Der Hummer kommt zurück: Als Elektro-SUV mit über 1000 PS • Studie Renault Mégane eVision: Renault meldet sich in Sachen E-Mobilität zurück • Vorstellung Opel Mokka: Beim zweiten Mokka macht Opel alles anders • Erlkönig VW ID.5: Mit dem Coupé-Ableger des Elektro-Tiguan zielt VW genau auf den Tesla Model Y • VW T 6.1/T7/ID.7: VW baut die Bulli-Familie aus • Erste Fahrt Hyundai i20: Mit 48-Volt-Technik gegen den VW Polo • Kaufberatung Seat Ateca Facelift: An den richtigen Stellen aufgefrischt • Vergleichstest Elektro-SUV: Mazda MX-30 gegen Kia e-Niro und Peugeot e-2008 • Einzeltest Honda e: Der knuffige Japaner spielt die Charme-Karte aus • Dauertest Kia Stonic: Endabrechnung nach 100.000 Kilometern • Vergleichstest Premium-Kompakte: Der Audi A3 tritt gegen BMW 1er, Mercedes A-Klasse und seinen Konzernbruder VW Golf an • Einzeltest Honda Jazz: Knirps mit besonderem Hybrid-Konzept • Vergleichstest Kia gegen Seat: Neuer Sorento gegen Tiguan-Bruder Tarraco • Kaufberatung Citroën C5 Aircross: Alles über das französische SUV-Flaggschiff • Gebrauchtwagen: Jeep Renegade für 12.000 Euro im Test • Reifentest: 32 Ganzjahresreifen für die Kompaktklasse • Spartipps für Fahranfänger: Autokauf, Versicherung und mehr • Corvette gegen Porsche: Kann die C8 dem 911 in die Parade fahren?

