Liebe Leser, im März 2020 begann die Corona-Pandemie und hat auch dem Autohandel ordentlich zugesetzt; schließlich mussten während der Lockdowns sogar die Schauräume schließen. Die Folge: "Nur" knapp über 2,9 Millionen Autos wurden 2020 in Deutschland neu zugelassen – 19,1 Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Wer 2021 auf Besserung hoffte, wurde enttäuscht. Auch das vergangene Jahr begann mit Handelsbeschränkungen, und als die Autohäuser wieder offen waren, gab's keine Autos mehr. Gut, das ist etwas übertrieben, doch die Mangelerscheinungen, vom Halbleiter bis zu Transportkapazitäten, sorgten allenthalben für Lieferengpässe. Die Auftragsbücher sind voll, doch die Autos kommen nicht zu den Kunden. Die Folge: 2021 ging der Pkw-Absatz weiter zurück, nur noch 2,62 Millionen Autos fanden einen neuen Besitzer – noch mal zehn Prozent weniger als 2020.

Jetzt, 2022, soll alles besser werden. Doch während die einen zumindest vom nahen Ende der Halbleiterkrise sprechen, warnen andere Experten schon wieder: Der Chipmangel könnte bis ins Jahr 2023 anhalten. Leidtragende sind häufig die Käufer günstigerer Modelle; die Hersteller versuchen, die verfügbaren Bauteile in die hochpreisigen Fahrzeuge zu stecken, um zumindest die Gewinnbringer pünktlich ausliefern zu können – oder die Elektroautos. Die brauchen die Autobauer für ihre Umweltbilanz. 2021 legten die reinen Batteriefahrzeuge übrigens um mehr als 80 Prozent zu, lagen mit einem Anteil von 13,6 Prozent noch vor den Plug-in-Hybriden (12,4 Prozent). Das macht sich auch im CO2-Ausstoß bemerkbar: Die Durchschnittsemissionen der Pkw gingen um satte 15,1 Prozent gegenüber 2020 auf 118,7 g/km zurück. Wenigstens eine gute Nachricht.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr Michael Gebhardt (Redaktionsleiter)