Liebe Leser, Anfang Januar fand in Las Vegas die Consumer Electronics Show (CES) statt, die größte Elektronikmesse der Welt. Mittendrin zahlreiche Autohersteller, denn: Schon längst dreht sich in der Branche alles nicht mehr nur um Fahrwerk und Motoren, sondern um Software und Displays. BMW-Chef Oliver Zipse durfte dieses Jahr sogar die Eröffnungsrede der Messe halten – und sprach weise Worte: "Digital führend wird nicht der sein, der die meisten Softwarezeilen programmiert oder die größten Bildschirme verbaut, sondern der, der den Kunden das beste Bedienerlebnis bietet."

Wie recht er hat, spüren viele Autofahrer seit einiger Zeit am eigenen Leib: Die beste Technik, die tollsten Assistenten, die schönsten Anzeigen – all das nützt nichts, wenn sie nicht funktionieren oder man sich in den zahl[1]reichen Untermenüs nicht zurechtfindet. Wenn das Auto zum rollenden Smartphone werden soll, muss es sich auch genauso reibungslos nutzen lassen!

