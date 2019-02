L

iebe Leser, jeder Autohersteller muss als Wirtschaftsunternehmen Gewinne erzielen. Je mehr, desto besser. Dann freuen sich Aktionäre über hohe Dividenden, Mitarbeiter über gute Löhne und Prämien. Zudem braucht man Milliarden, um in die Zukunft zu investieren. Was hätte Volkswagen alles mit den knapp 30 Milliarden Euro anstellen können, die der Dieselskandal bisher gekostet hat? Vielleicht wäre man längst an Tesla vorbeigezogen, hätte die Poleposition in Sachen Elektromobilität erobert. Fast vier Jahre sind seit der Aufdeckung vergangen, große Fortschritte aber lassen noch immer auf sich warten. Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr Michael Iggena, Chefredakteur AUTO TEST.