iebe Leser, unsere Autos werden immer stärker. Die durchschnittliche Leistung aller 2020 in Deutschland zugelassenen Neufahrzeuge liegt bei 165 PS . Das hat das Duisburger CAR-Institut ausgerechnet. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 7 PS, vor 20 Jahren lag der Wert noch bei 114 PS. Und: In den letzten drei Jahrzehnten ist die Durchschnittsleistung fast jedes Jahr gestiegen. Nur 2009 gab es einen Rückgang (von 131 PS im Jahr 2008 auf 118 PS). Der Grund: Wegen der Abwrackprämie waren damals vor allem Kleinwagen begehrt. Heutzutage liegen vielmehr die großen, schweren SUV im Trend, die, nicht selten mit starken Motoren bestückt, den PS-Durchschnitt nach oben treiben. Vor allem aber tragen auch die Elektroautos ihren Teil zur Leistungssteigerung bei. Jedes siebte neue Auto hatte im vergangenen Jahr einen elektrifizierten Antrieb. Auch an den Themen in diesem Heft sehen Sie: E-Mobilität ist Realität. Das durchschnittliche Batterieauto leistet übrigens 169 PS, Hybride mit Verbrenner und E-Motor sogar im Schnitt 190 PS. Studienleiter Prof. Ferdinand Dudenhöffer spricht vom "Tesla-Effekt"; das Einstiegsauto der Amis, das Model 3 , hat mindestens 306 PS unter der Haube. Beim Volvo C40, auf den wir in dieser Ausgabe einen ersten Blick werfen, sind's sogar 408 PS. Ob es so viel Leistung braucht? Zugegeben, die Stromer wiegen der Akkus wegen manchmal einige Hundert Kilogramm mehr als ihre konventionellen Brüder. Vielfach aber scheint es so, als ob die Hersteller diesen Nachteil mit Extrapower überkompensierten, um das E-Auto schmackhaft zu machen. Dafür sorgt derzeit allerdings schon allein die Umweltprämie . 2020 wurden über 255.000 Förderanträge gestellt, insgesamt wurden rund 652 Millionen Euro ausbezahlt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre AUTO TEST-Redaktion und Ihr Michael Gebhardt, Redaktionsleiter

Volvo C40: Volvo bringt einen coolen Elektro-Crossover • Mercedes EQA: Mercedes setzt den GLA unter Strom • Neuheiten-Mix: Renault 5, Jeep Compass, DS 4 • Software-Update: VW will beim Golf 8 Kinderkrankheiten ausmerzen • Die Lieblings-SUVs: Wir haben die 25 meistverkauften SUVs unter die Lupe genommen. Plus: Kauftipp zu jedem SUV • Erste Fahrt: Audi A3/Q3 PHEV - Neue Kompakte mit Stecker aus Ingolstadt • Erste Fahrt: Ford Mustang Mach-E - Vom V8-Sportler zum Elektro-SUV • Erste Fahrt: Mitsubishi Eclipse Cross - Entschärftes Design und Plug-in-Hybrid • Erste Fahrt: Peugeot e-Expert - Handwerker-Bus mit E-Antrieb • Vergleichstest: Kompakte Kombis - VW Golf Variant gegen Ford Focus Turnier, Hyundai i30 Kombi und Renault Mégane Grandtour • Vergleichstest: SUV-Geschwister - Toyota RAV4 und Suzuki Across • Vergleichstest: Kleinwagen - Der neue Hyundai i20 trifft Opel Corsa und Mazda2 • Gebraucht: BMW Z4 - Ist der bayerische Roadster fit für den Frühling? • Ölwechsel: Ohne Termin, ohne Aussteigen - Wir testen den Drive-in-Ölwechsel • Multi-Öle: Sprühöle sind vielseitig einsetzbar. Aber nicht alle überzeugen im Test • Bentley Flying Spur V8: Downsizing de Luxe - V8 statt Zwölfzylinder

