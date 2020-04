L iebe Leser, in Sachen Elektromobilität agieren die deutschen Automobilbauer derzeit nicht gerade an vorderster Front.

iebe Leser, in Sachen Elektromobilität agieren die deutschen Automobilbauer derzeit nicht gerade an vorderster Front. Tesla und auch die Japaner begannen viel früher mit der Entwicklung alternativer Antriebe. Doch so langsam kommen die hiesigen Hersteller in Fahrt, bieten nicht nur Premiumprodukte zu entsprechend hohen Preisen an wie etwa den Audi e-tron oder den Mercedes EQC. So fährt Smart ab sofort ausschließlich elektrisch vor, und auch die VW-Up-Derivate Seat Mii und Skoda Citigo werden nur noch mit Elektroantrieb angeboten. Allen voran wollen jetzt die Wolfsburger mit einer Produktpalette rund um den kompakten ID.3 punkten. Würden Sie, liebe Leser, die Anschaffung eines vollelektrischen VW ID.3 statt eines konventionellen Golf 8 ernsthaft in Erwägung ziehen? Schreiben Sie mir gern: alexander.kuhlig@autobild.de.

Viel SpaĂź beim Lesen wĂĽnschen Ihnen Ihre AUTO TEST-Redaktion und Ihr Alexander Kuhlig, Redaktionsleiter

Diese Themen finden Sie in der AUTO TEST 4/2020:

Megatest: Zehn beliebte Cabrios • Genf: Trotz Messeausfall stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuheiten vor Vergleichstest: Diesel-SUV: Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Renault Kadjar, VW Tiguan • Kaufberatung: Der geliftete VW Passat im großen Rundumcheck • Kaufberatung: Seat Mii electric • Kaufberatung: Was kann der Rüsselsheimer Kleinwagen-Klassiker Opel Corsa in sechster Generation? • Fahrbericht: Audi S8 • Reifentest: Sommerreifen im Format 245/45 R 18 • Vergleichstest: Kleinwagen mit Automatik - Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Clio, VW Polo • Kaufberatung: Dritte Generation BMW 1er im großen Check • Dauertest: Abschlussbericht zum Mercedes E 220d T-Modell nach 100.000 km • Gebrauchtwagen: Hyundai Tucson Infografik: So ticken Deutschlands Autofahrer • Aktuell: Zulassungszahlen Februar 2020 • Mobilität der Zukunft: Autonomer ÖPNV • Mobilität der Zukunft: Start-up Canoo • Katalog: Alle Autos von Alfa bis VW • Service: Überteuerte Ersatzteile • Aktuell: Verschmutzte Verkehrsschilder • Report: Hans Zimmer über seinen für BMW produzierten E-Auto-Sound • Klassiker: 50 Jahre Lada 1200 • Klassiker: BMW-Sportlegenden im Vergleich • Faszination: Samtige Ausfahrt im feinen Bentley Flying Spur.

