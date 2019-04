L

iebe Leser, alternative Antriebe sind bei den deutschen Autoherstellern das Thema der Stunde – nach dem Motto lieber spät als nie. Bei allen Versuchen ist dennoch offen, wohin die Reise führt. Smart setzt offensiv auf die Elektroschiene, bietet seine Modelle ab 2020 nur noch mit E-Antrieb an. Audi hat seit einigen Wochen das teure Highendprodukt e-tron im Portfolio – ab 80.000 Euro. Trotzdem meine ich, dass die Elektromobilität beim Endverbraucher, also Ihnen, noch gar nicht so richtig angekommen ist. Wie ist Ihre Meinung? Schreiben Sie mir gern unter: alexander.kuhlig@autobild.de.