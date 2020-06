L

iebe Leser, nicht unumstritten ist dieser Tage die Forderung der deutschen Automobilhersteller nach neuen Prämien für den Autokauf. So soll der Absatzeinbruch während der Coronakrise abgefedert und die Lust auf ein neues Auto bei uns wieder geweckt werden. Wenn man sich allerdings das Preisniveau von Neuwagen hierzulande anschaut, wäre doch eher die Frage, ob es in diesen Zeiten nicht mehr Sinn ergeben würde, die recht hohen Preise generell etwas zu senken, da viele Menschen derzeit mit weniger Geld auskommen müssen. Denken Sie nur einmal an das amerikanische Straßenbild. Die Autos deutscher Hersteller, die man dort sieht, sind in den seltensten Fällen Basismodelle. Eine Mercedes C-Klasse beispielsweise bekommt man in den Staaten fast nur im AMG-Trimm zu Gesicht. Und das liegt wohl weniger daran, dass die US-Amerikaner mehr Bares im Geldbeutel haben, sondern weil die Fahrzeuge dort deutlich günstiger sind als bei uns.