iebe Leser, die automobilen Neuzulassungen in Deutschland, wie auch im Rest von Europa, verheißen in Coronazeiten nichts Gutes. Nach März (- 37,7 Prozent) und April (- 61,1 Prozent) liegt auch der Mai 2020 bei uns mit - 49,5 Prozent satt im Minus, jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat. Genaueres entnehmen Sie bitte unserer monatlichen Auswertung auf den Seiten 30/31. Ändern soll sich die Lage in den kommenden Monaten unter anderem durch das größte jemals beschlossene Konjunkturpaket, das die Bundesregierung Anfang Juni verabschiedet hat. Mit der Erhöhung der bereits bestehenden " Umweltprämie " von 3000 auf 6000 Euro und Fördermaßnahmen seitens der Autohersteller sollen weitere Anreize zum Kauf von Elektroautos in der Preisklasse bis 40.000 Euro (netto) geschaffen werden. Damit der Ladebedarf von Elektroautos sichergestellt ist, soll zusätzlich kräftig in die Infrastruktur investiert werden.