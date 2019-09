L

iebe Leser, eine der bedeutendsten Automobilmessen 2019 steht in den Startlöchern. Die Internationale Automobil-Ausstellung ( IAA ) in Frankfurt am Main öffnet am 12. September ihre Tore für Besucher. Allerdings glänzen einige Hersteller durch Abwesenheit, beispielsweise Fiat Renault oder Toyota . Also: Ende (Messe-)Gelände? Sind große Automobilmessen in Zeiten von Internet und Urbanisierung überholt? Scheuen die Hersteller die immensen Kosten für Messestände? Ein Blick auf die Besucherzahl verrät jedenfalls, dass es an Publikumsinteresse nicht mangelt. Werden Sie die IAA besuchen? Schreiben Sie mir gern unter: alexander.kuhlig@autobild.de.