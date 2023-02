Im Handy-Zeitalter werden sie eigentlich immer überflüssiger. Doch in Deutschland kommen Funklöcher noch oft genug vor. Außerdem kann es sein, dass der Akku leer ist oder man schlicht kein Mobiltelefon zur Hand hat. Dann sind die Notrufsäulen an den Autobahnen immer noch potenzielle (Lebens)retter in Not- und Pannenfällen.