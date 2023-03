Normalerweise ist es ein natürlicher Reflex: Wenn man an einer Unfallstelle jemanden sieht, der offensichtlich Hilfe benötigt, bietet man seine Hilfe an oder leistet Erste Hilfe. Man ist sogar dazu verpflichtet, denn durch eine unterlassene Hilfeleistung macht man sich strafbar. Es droht eine Geldstrafe oder möglicherweise sogar eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Aber: Es macht durchaus einen Unterschied, ob man als Erster am Unfallort eintrifft oder später. Und auch, wie schwer der Unfall ist.