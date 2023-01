Nur in Ausnahmefällen gelte auf Parkplätzen "rechts vor links", so der BGH. Und zwar dann, wenn die Fahrspuren "eindeutigen Straßencharakter" haben. In Betracht komme das aber nur bei Fahrbahnen, die erkennbar "in erster Linie der Zu- und Abfahrt und damit dem fließenden Verkehr dienen".