Autodiebe verursachen hohe Schäden

Der wirtschaftliche Schaden durch Autodiebstahl in Deutschland geht jedes Jahr in die Millionen. Ganz oben auf der Beliebtheitsliste der Autodiebe stehen SUVs und Fahrzeuge der Marke Toyota.

Wie aus dem kürzlich veröffentlichten Kfz-Diebstahlsreport des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft ( GDV ) hervorgeht, verursachten Autodiebe im letzten Jahr einen Schaden in Höhe von knapp 280 Millionen Euro. Damit ist der Gesamtschaden zwar zum zweiten Mal in Folge rückläufig, liegt aber immer noch deutlich über dem Wert von rund 220 Millionen Euro aus dem Jahr 2009. Die Zahl der gestohlenen Fahrzeuge sank zwar um etwa fünf Prozent, trotzdem bliebt die Schadensumme annähernd gleich. Im Durchschnitt kostete ein Autodiebstahl die Kfz-Versicherer ca. 19.600 Euro.



Unter den Top 10 der am häufigsten gestohlenen Automodelle finden sich gleich sechs SUVs. In dieser Fahrzeugklasse am meisten gestohlen wurde der BMW X6. Mit fünf Modellen in der Diebstahlliste ist Toyota die unter Autodieben beliebteste Marke.



Der Report der GDV stellte eine deutliche Verschiebung beim Alter der gestohlenen Fahrzeuge fest. Während in den letzten Jahren häufiger Neuwagen entwendet wurden, konzentrieren sich die Kriminellen zunehmend auf junge Gebrauchte. Eine Erklärung dafür sieht der GDV in der Entwicklung von sichereren Keyless-Entry-Systemen, die bei Neuwagen seltener von Dieben geknackt werden können.



Die höchste Autodiebstahlgefahr besteht in Deutschlands größten Metropolen, und zwar in Berlin und Hamburg. Alleine in Berlin wurden 2019 mehr als 3.100 Fahrzeuge gestohlen. Damit ereignete sich mehr als jeder fünfte Autodiebstahl in Deutschland in der Hauptstadt. Autofahrer im Süden des Landes leben hingegen sicherer. Die Diebstahlgefahr in Baden-Württemberg und Bayern liegt wesentlich niedriger.