Autofahren im Herbst: Dieser Fehler wird teuer (BILDplus)

D

BILDplus Wenig Nutzen, hohe Strafe - Dieser Fehler kostet Autofahrer 80 Euro! Zum Artikel

er Sommer ist fast vorbei, nachts sinken die Temperaturen bereits. Mit der kalten Jahreszeit sind viele Autofahrer versucht, ihrem Wagen etwas Gutes zu tun. Doch damit begehen sie einen schweren Fehler, der nicht nur teuer werden kann, sondern dazu noch dem Auto schadet! Um welchen Fehler es geht, was er kostet und was Sie stattdessen tun sollten, lesen Sie in diesem Artikel.