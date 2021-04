B

is 2050 will Michelin einen komplett nachhaltigen Reifen entwickeln. In diesem Rahmen hat der Hersteller jetzt zusammen mit dem Biochemie-Unternehmen Carbios einen Weg gefunden,. Bislang werden diese Fasern, die in jedem Reifen zu finden sind, noch von der Ölindustrie geliefert. Mit dem neuen Verfahren könnte Michelin in Zukunft rund drei Milliarden PET-Flaschen pro Jahr recyceln. Wann die ersten Reifen mit wiederverwerteten Fasern auf den Markt kommen, ist noch nicht bekannt. Bislang wurden sie nur getestet.