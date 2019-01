E

# Winterreifen 235/60 R 18 Testurteil 1. Goodyear

UltraGrip Performance SUV Gen-1 107 H Testsieger

vorbildlich (2+/1-/2)* 1. Pirelli

Scorpion Winter 107 V Testsieger

vorbildlich (2/1-/2+)* *Durchschnittsnoten in den Kapiteln Schnee, Nass, Trocken # Ganzjahresreifen 235/60 R 18 Testurteil 1. Goodyear

Vector 4Seasons SUV Gen-2 107 V Testsieger

vorbildlich (2/1-/2)* *Durchschnittsnoten in den Kapiteln Schnee, Nässe und Trockenheit # Winterreifen 245/45 R 18 Testurteil 1. Vredestein

Wintrac Pro 100 V Testsieger

vorbildlich (1-/2+/2)* 2. Continental

Winter Contact TS 850 P 100 V vorbildlich (2+/2+/2)* 2. Kleber

Krisalp HP 3 100 V vorbildlich (1/2/2-)* *Durchschnittsnoten in den Kapiteln Schnee, Nässe und Trocken # Winterreifen 195/65 R 15 Testurteil 1. Dunlop

Winter Sport 5 91 H Testsieger/Eco-Meister

vorbildlich (2+/2+/2/1-)* 2. Continental

WinterContact TS 860 91 H vorbildlich (2+/1-/2/2)* 2. Kleber

Krisalp HP 3 91 H vorbildlich (1/2/2/2)* 4. Fulda

Kristall Control HP 2 91 H vorbildlich (2+/2+/2-/2)* *Durchschnittsnoten in den Kapiteln Schnee, nass, trocken, Kosten # Ganzjahresreifen 195/65 R 15 Testurteil 1. Goodyear

Vector 4Seasons Gen-2 91 H Testsieger

vorbildlich (2+/2+/2/2+)* 2. Continental

AllSeasonContact 95 H vorbildlich (2+/2+/2-/2+)* 4. Michelin

CrossClimate+ 91 H gut

Eco-Meister (2-/2-/2/1-)* *Durchschnittsnoten in den Schnee, Nässe, Trockenheit, Kosten

xtreme Lawinengefahr, Helfer im Dauereinsatz, eingeschlossene Skigebiete: Das Winterchaos in weiten Teilen Bayerns und Österreichs nimmt selten erlebte Formen an. Meterhoch türmt sich der Schnee, viele Dächer sind durch die Massen einsturzgefährdet. Doch auch Autos und ihre Fahrer haben ihre Last zu tragen (). Wie groß die sein kann, verdeutlicht jetzt ein vom ZDF auf Facebook und Instagram verbreitetes Video. Es zeigt einen eingeschneiten Audi A4 vor einem Hotel in Obertauern (Salzburger Land), auf dessen Motorhaube sich ein Schneebrett von locker zwei Metern Höhe türmt. Zum Glück beweist der mutmaßliche Besitzer Mut und Humor und fährt den A4 unter den Augen amüsierter Schaulustiger ein Stück ins Freie.