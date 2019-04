E

ine Autofahrerin aus Cairo (US-Bundesstaat New York) kam am 12. April 2019 bei New York vom Highway ab, krachte frontal in eine Mauer. Die Unfallursache ist kurios: Laut der New Yorker Polizei hatte die Frau während der Fahrt eine Spinne im Cockpit entdeckt, daraufhin die Kontrolle über sich und das Auto verloren. Zum Glück zog sich die Unfallfahrerin bei dem üblen Crash lediglich eine Beinverletzung davon, sie wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Spinne entkam ungesehen.