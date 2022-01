In Kooperation mit

Um das selbst gesteckte Ziel zu erreichen, hat sich BAC mit dem ebenfalls britischenzusammengetan. Viritech ist eigentlich auf Nutzfahrzeuge spezialisiert und beschäftigt sich in diesem Rahmen intensiv mit alternativen Antrieben, insbesondere der Wasserstoff-Brennstoffzelle. Bereits 2021 hat das Unternehmen mit demeinenvorgestellt, der rund 800 kW (1088 PS ) leisten und bis zu 320 km/h schaffen soll. Ab 2023 sollen insgesamt 25 Apricale entstehen.

Was den BAC Mono betrifft, ist die Wasserstoff-Version zu diesem Zeitpunkt nur eine erste Studie. Auf den wenigen Teaserbildern sind keine optischen Veränderungen zum aktuellen Modell zu erkennen, doch anstelle des Vierzylindermotors soll im Heck der Brennstoffzellenantrieb sitzen. Bisher gibt es noch keine weiteren Informationen oder technische Daten – allerdings verspricht BAC, dass die Fahreigenschaften des Monoposto nicht beeinträchtigt werden sollen.

Undist das A und O bei BAC. Seit der Präsentation im Jahr 2011 bietet der Mono eines der puristischsten Fahrerlebnisse, das für Geld erhältlich ist. Die bis 2020 gebauteist weniger als vier Meter lang, nur 1,11 Meter flach und besitzt weder Dach noch Windschutzscheibe . Nicht mal einen Beifahrersitz gibt es, denn der Pilot sitzt in der Mitte – in einem eigens nach seinen ergonomischen Anforderungen angefertigten Cockpit . Mit einem Trockengewicht zwischenbei anfänglichaus einem 2,3- bzw. 2,5-Liter-Vierzylinder (ab 2015) beschleunigt der Mono in 2,8 Sekunden auf 100 km/h. Dabei ist das eigentliche Zuhause des Leichtbau-Sportwagens die Rennstrecke.