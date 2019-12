Video: Service Batterie AUTO BILD-Ratgeber Zur Videoseite

Schon nach vier Jahren machen viele Autobatterien mittlerweile schlapp. Das muss aber nicht so sein. Einer vermeintlich kaputten Starterbatterie kann mithilfe eines Batteriepulsers zu neuer Frische verholfen werden. Der Batteriepulser, auch Desulfator genannt, soll totgeglaubte Batterien zu neuem Leben verhelfen. Dabei handelt es sich um ein kleines Gerät, das an den Plus- und Minuspol der Batterie angeschlossen wird.Wichtig: Der Batteriepulser ist kein Batterieladegerät , er sorgt lediglich dafür die Batterie wieder ladefähig zu machen.