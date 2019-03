F

C Bayern München gegen FC Liverpool, deutscher Rekordmeister gegen englischen Kultklub mit Trainer und Opel-Botschafter Jürgen Klopp. Zum Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales 2019 in der Allianz-Arena hat sich AUTO BILD die Autos der Stars aus beiden Lagern genauer angeschaut. Denn was Ribéry, Boateng und Lewandowski auf der einen und Sané, Firmino und Wijnaldum auf der anderen Seite zum Reisen und Posen nutzen, ist sehenswert.