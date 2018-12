Bayern-Star Coman: Unfall mit McLaren

D

as ist noch mal gut gegangen: Bayern Münchens Flügelflitzer Kingsley Coman hat einen heftigen Unfall mit seinem 720 PS starken McLaren 720S Coupé unbeschadet überstanden. Wie die tz berichtete , landete der Fußballstar einen Tag vor Heiligabend auf der A95 zwischen München und Starnberg mit seinem Supersportler in den Leitplanken. Der Franzose war demnach in Richtung Süden unterwegs, als er nach Ende eines 80er-Tempolimits aufs Gaspedal drückte und dabei offenbar die Kraft seines McLaren (Neuwert: mindestens 250.000 Euro) unterschätzte. Laut Polizeiangaben schrammte das Geschoss noch mit der rechten Seite an der Schutzplanke entlang, ehe es nach rund 150 Metern auf der mittleren von drei Fahrspuren zum Stehen kam. Dabei habe der Brite ein langes Trümmerfeld hinterlassen, von ihm sei nur noch Schrottwert übrig geblieben.