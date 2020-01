as haben Louis Vuitton, Mickey Mouse und Homer Simpson gemeinsam? Sie haben allesamt eigentlich nichts mit einem Bentley zu tun – wurden jedoch zusammen mit Popeye, diversen Superhelden und amerikanischen Geldscheinen auf einem Continental GT3-R verewigt.. Ein Supersportler also. Wem der exotische Schönling jedoch mit einfacher Lackierung nicht genügt, dem könnte das Einzelstück in der "Deklart Edition" gefallen.

Der limitierte GT3-R ist mit seinem 580 PS starken 4,0-Liter-V8-Biturbo ein außergewöhnlicher Nobel-Rennwagen für die Straße.und an den Rennwagen GT3 angelehnt, den die britische VW-Tochter in der FIA-Langstreckenmeisterschaft einsetzt. Dennoch ist der GT3-R kein nüchterner Racer, denn mit seinem Vorbild von der Rennstrecke verbindet ihn fast nur die Karosserieform. Zu viel Luxus steckt im Continental GT3-R, der mit hochwertigem Leder, Alcantara und handgearbeiteten Carbonteilen ausgestattet ist und mit Luftfederung Navigationssystem und einem Klangbild einer Konzerthalle deutlich macht, dass er eher für stilvolle Ausfahrten prädestiniert ist. Auch wenn er die sportlichste und schärfste Version des Coupés ist.

Die 21 Zoll großen GT3-R Felgen sind in Beluga-Schwarz lackiert – in der Originalfarbe des Fahrzeuges.

Der GT3-R hat einen Heckspoiler aus Carbon und eine Akrapovic-Sportabgasanlage. ©Bach Premium Cars GmbH

Der von uns entdeckte Bentley Continental GT3-R ist nicht nur ein Exemplar von lediglich 300, sondern ein außergewöhnliches Einzelstück. Im Grunde ist es ein fahrendes Kunstwerk, denn auf seiner eigentlich schwarzen Karosserie hat sich der Künstler Dennis Klapschus verewigt, der unter dem Pseudonym “Deklart“ (Dennis Klapschus Art) tätig ist. Seine Bilder, alle im Graffiti-Stil mit Faible für Comics und Sprüchen, hängen in den Häusern von Stars und Sternchen. Doch nicht nur Leinwände, auch Jacken, Sneaker, Handtaschen von Edel-Firmen wie Hérmes und Luxusfahrzeuge nimmt er sich vor. So wie diesen Bentley, der seine Motive in Form einer Folie trägt.Und nun die erfreuliche Nachricht: Kostete der Bentley Continental GT3-R zum Marktstart mindestens 282.625 Euro, ist dieses individualisierte Fahrzeug über 100.000 Euro günstiger. Aktuell ist der Bentley Continental GT3-R in der Deklart Edition für 179.900 Euro inseriert. Zwar gibt es den Bentley Continental GT3-R gebraucht auch noch etwas günstiger (ab 140.000 Euro), dann aber ohne Kunst und in Schwarz oder Weiß. Wer ein ähnlich potentes Gefährt sucht, kommt auch bei der Konkurrenz nicht deutlich günstiger davon, denn der 740 PS starke Ferrari F12 (ab 175.000 Euro) oder das 571-PS-Geschoss Mercedes SLS AMG (150.000 Euro) liegen preislich auf ähnlichem Niveau.