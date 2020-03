Das Heck des Bentley Mulliner Bacalar offenbart ganz deutliche Unterschiede zum Continental GTC.

Auf den ersten Blick sieht der Bacalar aus wie ein Continental GTC. Doch trotz gleicher Basis täuscht dieser Eindruck:Alle anderen Teile wurden komplett neu für den Bacalar entwickelt. So sind die Türen und Kotflügel komplett aus Carbon gefertigt, während an der Front deutlich Einflüsse des zum 100-jährigen Jubiläum präsentierten EXP 100 GT zu erkennen sind. Im Vergleich zum Continental GT ist der Bacalar (benannt nach einer mexikanischen Lagune) an der Hinterachse 20 Millimeter breiter. Genug Platz, um die formschönen 22-Zöller im sogenannten "Tri-Finish" unterzubringen.