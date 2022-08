Am Horizont tut sich eine neue Fahrradkategorie auf, die der heimliche Star der E-Bike-Revolution werden könnte. Die Rede ist von SUV-E-Bikes. Ein hochmoderner Vertreter dieser Zunft ist das neue Bergamont E-Horizon Premium SUV. Mobilität weiter denken – zu wohl keinem anderen E-Bike passt dieser Slogan aktuell so gut wie zu diesem SUV-Bike, das im Kultstadtteil St. Pauli in Hamburg entwickelt und designt wurde. Die Macher haben tief in die Trickkiste gegriffen und sagen selbst, dass sich dank ausgeprägter Mountainbike-DNA mit dem E-Horizon Premium SUV Grenzen verschieben lassen. König der Stadt und Held des Geländes, das geht – und wie! Kein lästiger Kompromiss, sondern eine neue großartige Art des Radfahrens lässt sich mit dem E-Horizon Premium SUV begründen. Hierfür sorgen modernste Bosch-Technik, ultimative Akkuleistung, geländetaugliche Bereifung, perfekte Integration und ein frischer Look. Kurzum: Ein E-Bike, das nicht nur weiter, sondern gleich zu Ende gedacht wurde.





Die SUV-Plattform E-Horizon Premium ist erhältlich in den drei Rahmenausführungen Gent (Diamant), Lady (Trapez) und Amsterdam (Wave). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass man wirklich in jeder Lebens- und Alterslage komfortabel aufsteigen kann. Das zulässige Gesamtgewicht fällt mit 160 Kilogramm sehr viel höher aus als bei vielen Mitbewerbern. Auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass jede Rahmenform in vier Fahrradgrößen angeboten wird. Die SUV-Plattform E-Horizon Premium ist erhältlich in den drei Rahmenausführungen Gent (Diamant), Lady (Trapez) und Amsterdam (Wave). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass man wirklich in jeder Lebens- und Alterslage komfortabel aufsteigen kann. Das zulässige Gesamtgewicht fällt mit 160 Kilogramm sehr viel höher aus als bei vielen Mitbewerbern. Auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass jede Rahmenform in vier Fahrradgrößen angeboten wird.

Wer mag und mit dem Gepäckträger allein nicht auskommt, kann sogar einen Frontgepäckträger mit einer Ladekapazität von 15 Kilogramm nachrüsten – Gewindeösen sind schlauerweise am Steuerrohr vorhanden. Das E-Bike ist voll alltagstauglich und neben Gepäckträger mit Ständer sowie Front- und Rückleute ausgestattet. Das Bergamont E-Horizon Premium SUV kostet 4.299 Euro.



Zoom Mehr Power (l.): Jede neue Motoren-Generation stellt Hersteller vor Herausforderungen. Der Aufwand lohnt sich: mehr Drehmoment, maximierte Leistung, höhere Reichweite. Mehr Freiheit (M.): Ein echtes SUV-Bike muss auf Asphalt komfortabel und sicher sein und zugleich maximalen Grip und Performance im Gelände bieten. Mehr Zuverlässigkeit: E-SUV Modelle werden für härtere Gangarten in schwierigem Gelände optimiert, bei denen eine robuste, widerstandsfähige Konstruktion und qualitativ hochwertige Materialien zum Einsatz kommen.





5 Gründe, die für das Bergamont E-Horizon Premium SUV sprechen

Power ohne Ende: Der voll integrierte Bosch PowerTube 750-Akku der neuesten Generation liefert zuverlässig Power, auch auf langen und anspruchsvollen Touren.

On- und offroadfähig: Perfekte Traktion und Kontrolle, egal ob im urbanen Dschungel oder auf unbefestigten Wegen außerhalb der Stadt.

Integration trifft auf Zuverlässigkeit: Durchdachte Detaillösungen sorgen für einen reibungslosen Betrieb im alltäglichen Gebrauch.

Clean Cable Routing: Konzept zur smarten Verlegung von Schaltzügen und Bremsleitungen, sodass sie sich optimal ins Designkonzept des Bikes integrieren und zugleich einen reibungslose Funktionsfähigkeit garantieren.

Everyday Suitability Concept: Maximierung der Alltagstauglichkeit des Fahrrads durch eine ganzheitliche Konzeption, die das perfekte Zusammenspiel von Konstruktion und der Summe aller Bauteile im täglichen Gebrauch garantiert.



Zoom Bergamont E-Horizon Premium SUV Gent

Maximierung der Alltagstauglichkeit des Fahrrads durch eine ganzheitliche Konzeption, die das perfekte Zusammenspiel von Konstruktion und der Summe aller Bauteile im täglichen Gebrauch garantiert.